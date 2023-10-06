Politico: встреча лидеров Европы в Гранаде вопреки ожиданиям провалилась

Газета отметила, что организаторам пришлось отменить запланированную пресс-конференцию по итогам встречи, поскольку даже главам крупнейших западных держав было нечего сказать журналистам

БРЮССЕЛЬ, 6 октября. /ТАСС/. Встреча на высшем уровне Европейского политического сообщества (ЕПС) в Гранаде прошла без видимых результатов, несмотря на большие ожидания в преддверии саммита. Об этом говорится в аналитическом материале газеты Politico.

"Саммит, на который приехали около 50 европейских лидеров, десятки помощников и легионы журналистов, закончился провалом, когда собравшимся не удалось добиться существенного прогресса в урегулировании конфликтов, происходящих у самого "порога" Европы, или каких-либо других региональных проблем", - пишет издание.

Как отмечает Politico, организаторам пришлось отменить запланированную пресс-конференцию по итогам встречи. Почти 700 журналистов напрасно собрались в Гранаде, ожидая заключения договоренностей по решению текущих проблем, таких как гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе, разногласия на Балканах и недостатки системы европейской безопасности, считает издание. Продвинуться по этим вопросам не удалось из-за "отсутствия ключевых игроков" на встрече, в частности, Армении и Азербайджана, пишет Politico.

Организаторы мероприятия, сообщает газета, не указали, почему именно была отменена пресс-конференция. Один из неназванных европейских дипломатов сказал изданию, что необходимость делать заявления для прессы отпала, так как на саммите не было "прорывных решений". "Это мини-ООН, это рынок, на котором лидеры могут торговаться". - отметил собеседник издания.

Даже главам крупнейших западных держав - Германии, Италии, Великобритании и Франции, инициировавшей создание ЕПС, - было нечего сказать журналистам, указывает газета. Немногие успехи, о которых сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон, сводились к соглашениям по борьбе с киберпреступностью и переговорам по карабахскому вопросу, которые, однако, не принесли особых результатов.