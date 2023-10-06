СМИ: оппозиционного японского депутата исключат из партии из-за поездки в Россию

По информации Sankei, Мунэо Судзуки в начале октября в нарушение установленного порядка посетил РФ без разрешения

ТОКИО, 6 октября. /ТАСС/. Дисциплинарная комиссия японской оппозиционной партии "Общество обновления Японии" приняла решение исключить из нее депутата верхней палаты парламента Мунэо Судзуки, который в начале октября в нарушение установленного порядка посетил Россию без разрешения. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета Sankei.

Ожидается, что решение об исключении Судзуки из партии будет окончательно утверждено 10 октября.

По информации газеты, в партии "Общество обновления Японии" также сочли проблемными высказывания Судзуки, который заявлял о своей вере в предстоящую победу России в конфликте вокруг Украины.

Ранее сам депутат сообщил, что прибыл в Москву вечером 1 октября и в последующие дни встретился с министром по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергеем Глазьевым, замглавы МИД РФ Андреем Руденко, замглавы МИД РФ и бывшим послом в Токио Михаилом Галузиным, вице-спикером Совета Федерации Константином Косачевым. Судзуки стал первым членом японского парламента, который посетил Россию после февраля 2022 года.

В своем блоге он заявил о важности диалога с Москвой в нынешней ситуации. В ходе встреч в России депутат выражал сожаление в связи с разрушением позитивных результатов, достигнутых в двусторонних отношениях в прежние годы. Он также пояснил, что не представляет в ходе поездки в Россию ни правительство Японии, ни свою партию. По словам Судзуки, он посетил РФ в качестве индивидуального депутата во время перерыва между сессиями парламента.

Мунэо Судзуки, в частности, консультировал по вопросам отношений с РФ бывших премьер-министров Синдзо Абэ и Ёсихидэ Сугу. Судзуки неоднократно осуждал позицию нынешнего правительства Японии по Украине и заявлял, что Токио чрезмерно следует в этом вопросе за политикой США.