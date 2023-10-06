В США заявили об ускорении разработки ИИ для командования в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Замминистра обороны страны Кэтлин Хикс подтвердила, что Пентагон "оказывает поддержку" главе Индо-Тихоокеанского командования американских ВС Джону Акилино и "очевидно форсировал" работу по созданию системы оперативного управления на основе искусственного интеллекта

НЬЮ-ЙОРК, 6 октября. /ТАСС/. Министерство обороны США ускорило разработку специализированных инструментов на основе искусственного интеллекта (ИИ) для повышения эффективности командования в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщила заместитель министра обороны Кэтлин Хикс в интервью агентству Bloomberg.

Хикс подтвердила, что Пентагон "оказывает поддержку" главе Индо-Тихоокеанского командования ВС США Джону Акилино и "очевидно форсировал" работу по созданию системы оперативного управления на основе ИИ.

Как отмечает агентство, программа улучшит коммуникацию между командным составом различных оперативных уровней, а также ускорит процесс анализа данных, поступающих в штаб войск США. На текущий момент ведомство "сделало разработку систем ИИ своим приоритетом" и продолжает развивать около 800 подобных программ, уточнила Хикс.

Замминистра также добавила, что опыт конфликта на Украине продемонстрировал важность оперативного обмена данными в режиме реального времени. Она подчеркнула, что способность действовать быстро на основе точной информации дает военным "значительное преимущество". По мнению Хикс, в будущем искусственный интеллект позволит отслеживать "тысячи различных точек зрения и источников информации одновременно".

В феврале США приняли и обнародовали политическую декларацию "об ответственном военном применении" ИИ и автономных систем. Как признал тогда Госдепартамент США, этот документ состоит из серии принципов, не накладывающих на Вашингтон никаких юридических обязательств. По замыслу американской администрации, декларация должна помочь в обеспечении "международного консенсуса" по вопросам того, как вооруженные силы должны ответственным образом применять ИИ и автономные системы при проведении своих операций.