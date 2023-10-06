При ударе протурецких формирований на севере Сирии погиб один человек

Еще один ранен

БЕЙРУТ, 6 октября. /ТАСС/. Протурецкие вооруженные формирования нанесли удары по двум населенным пунктам в провинции Алеппо, расположенной на севере страны. Об этом сообщила радиостанция Sham FM.

По ее данным, в результате артобстрелов погиб по меньшей мере один мирный житель, еще один получил ранения. Удары были нанесены по городам Нубболь и аз-Захра, которые находятся к северо-востоку от административного центра провинции, города Алеппо.

Информации о том, какая именно группировка нанесла удар, радио не привело.