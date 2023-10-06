Премьер Грузии надеется на поддержку лидеров ЕС для получения статуса кандидата

Ираклий Гарибашвили заявил, что интеграция в ЕС является выбором грузинского народа и главнейшим приоритетом внешней политики

ТБИЛИСИ, 6 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде ознакомил коллег из Болгарии, Греции, Словении и Финляндии с ходом выполнения 12 рекомендаций для получения статуса кандидата в члены ЕС и выразил надежду, что лидеры стран оценят должным образом прогресс республики. Об этом сообщила пресс-служба грузинского правительства.

"Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился в Гранаде с премьер-министром Греческой Республики Кириакосом Мицотакисом. На встрече внимание было уделено европейской и евроатлантической интеграции Грузии и была подчеркнута важность поддержки Греции в этом процессе. Были рассмотрены шаги, которые делает Грузия на пути членства в Евросоюз, в том числе и позитивная динамика выполнения Грузией 12 рекомендаций Евросоюза", - говорится в сообщении.

На встрече с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым Гарибашвили отметил, что интеграция в ЕС является выбором грузинского народа и главнейшим приоритетом внешней политики. Гарибашвили отметил, что Грузия рассматривает Болгарию в качестве дружественного и надежного партнера.

Грузинский премьер на переговорах со своим словенским коллегой Робертом Голобом отметил, что Грузия заслуживает статус кандидата в члены ЕС и большую часть 12 рекомендаций уже выполнила, однако процесс продолжается. Кроме того, Гарибашвили на встрече с премьером Финляндии Петтери Орпо выразил надежду, что Хельсинки поддержит Тбилиси на пути евроинтеграции, заключили в пресс-службе.

Лидеры Евросоюза в июне 2022 года предоставили статус кандидата в члены ЕС Молдавии и Украине, но отказали Грузии, признав лишь ее европейскую перспективу. Они определили 12 рекомендаций для предоставления республике в дальнейшем статуса кандидата в члены ЕС, которые касаются борьбы с коррупцией, укрепления верховенства закона, принятия закона против олигархов, улучшения законодательства для избрания омбудсмена и прочих аспектов.