Foreign Policy считает, что ЕС не может функционировать как раньше

Журнал указал, что Евросоюз должен провести реформы и принять новые страны в состав сообщества

ВАШИНГТОН, 6 октября. /ТАСС/. Евросоюз (ЕС), чтобы стать лучше, должен провести реформы и принять новые страны в состав сообщества. Об этом написал журнал Foreign Policy со ссылкой на экспертов.

"ЕС не может функционировать в прежнем виде. Он теряет позиции в вопросах верховенства права, торговли, экологического перехода и борьбы с изменением климата. Он не в состоянии двигаться вперед, когда любая страна ЕС может заблокировать обсуждаемое решение", - отметил исследователь из Немецкого общества внешней политики Зоран Нечев. Если Евросоюз не проведет соответствующие реформы и не примет страны-кандидаты в состав сообщества, полагает эксперт, ЕС, который ранее ассоциировался с "открытостью, порядком, основанном на правилах, и глобальным сотрудничеством", "столкнется с болезненным упадком".

"Мы находимся в той фазе, когда необходимо переосмыслить и заново изобрести ЕС, и разговоры о его расширении - это своеобразный эвфемизм реформам", - полагает представитель Европейского совета по международным отношениям Вессела Чернева. По ее мнению, одним из возможных шагов на пути расширения Евросоюза может стать постепенное присоединение стран-кандидатов к ряду европейских инициатив, таким как образовательная программа Erasmus, в то время как другие вопросы сотрудничества будут обсуждаться дальше. Такой подход может быть применим к Западным Балканам, полагает Чернева, поскольку страны-кандидаты из этого региона смогут "увидеть некоторые преимущества сближения с ЕС".

Сейчас ЕС насчитывает 27 стран. Официальный статус кандидатов на вступление в сообщество имеют восемь государств - Албания, Босния и Герцеговина, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория. Грузия также надеется получить статус кандидата на вступление, однако пока нет ясности, когда это произойдет.