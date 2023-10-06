Швеция заявила, что может поддержать Украину истребителями только при членстве в НАТО

Правительство страны дало поручение вооруженным силам задание "проанализировать условия поддержки Украины с помощью JAS 39 Gripen"

СТОКГОЛЬМ, 6 октября. /ТАСС/. Обязательным условием поддержки Швецией Украины по истребителям JAS 39 Gripen станет членство в НАТО. Об этом говорится в пресс-релизе правительственной канцелярии.

Правительство дало поручение вооруженным силам задание "проанализировать условия поддержки Украины с помощью JAS 39 Gripen". "Отчет должен включать, среди прочего, влияние на обороноспособность, оборонную экономику, другую оборонную деятельность и планирование, - отмечают в правительстве. - Обязательным условием возможной поддержки по JAS 39 является то, что Швеция сначала станет членом НАТО".

Необходимо учесть, говорится в сообщении, и "ознакомительную подготовку на JAS 39 Gripen, которую украинские пилоты и наземный персонал прошли под эгидой Вооруженных сил Швеции".

Вооруженные силы также должны сообщить "об условиях возможной поддержки в рамках международной коалиции F-16, частью которой является Швеция".