Моравецкий заявил, что Варшава не боится диктата Брюсселя в вопросе релокации мигрантов

Премьер-министр Польши отметил, что "идея релокации возродилась в июне под давлением Берлина и Брюсселя, в случае отказа от нее грозят драконовскими наказаниями"

МАДРИД, 6 октября. /ТАСС/. Польша не боится диктата Брюсселя в инициированном европейским руководством перемещении мигрантов из стран, где таких людей очень много, в другие государства ЕС. Об этом заявил польский премьер Матеуш Моравецкий по прибытии на неформальный саммит Евросоюза в Гранаде.

"Мы не боимся диктата из Брюсселя, - сказал он. - [Проведение] релокации невозможно без согласия конкретного государства".

По словам Моравецкого, "идея релокации возродилась в июне под давлением Берлина и Брюсселя, в случае отказа от нее [странам] грозят драконовскими наказаниями". "Польша из-за своей безопасности это отвергает", - повторил польский премьер.

В качестве негативных последствий миграционной политики ЕС он привел Францию, где, согласно данным местной полиции, 70% грабежей совершают мигранты, Швецию, где для контроля за мигрантами привлекают армию, и Италию, где "мигранты бьют полицейских".

Одобренное руководством Евросоюза и Еврокомиссии предложение о релокации заключается в том, чтобы переместить в другие страны ЕС от 30 до 120 тыс. мигрантов, находящихся в государствах ЕС с избыточным числом беженцев. Государство, которое не согласно принимать беженцев, будет обязано выплатить за каждого не принятого мигранта "финансовый эквивалент" в размере €22 тыс.