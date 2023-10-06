Депутат ФРГ назвала безответственными слова Мишеля о вступлении Украины в ЕС к 2030 году

Сара Вагенкнехт напомнила, что еще в 2021 году Европейская счетная палата сообщала о плачевном состоянии демократии на Украине из-за высокого уровня коррупции

БЕРЛИН, 6 октября. /ТАСС/. Депутат Бундестага от Левой партии Сара Вагенкнехт обвинила главу Евросовета Шарля Мишеля в безответственности в связи с его заявлениями о возможном членстве Украины в ЕС уже к 2030 году.

Вагенкнехт напомнила, что еще в 2021 году Европейская счетная палата сообщала о плачевном состоянии демократии на Украине из-за высокого уровня коррупции. "Учитывая тот факт, что [пророссийские] партии и телеканалы [на Украине] оказались под запретом [после начала СВО], вряд ли стоит ожидать, что ситуация [с демократией в стране] улучшилась за полтора года войны", - считает Вагенкнехт. "И эта страна должна войти в ЕС всего через семь лет, как заявил <...> председатель Европейского совета Шарль Мишель? Вместо ободряющих речей и безответственных обещаний Украине наконец-то нужен мир!" - написала политик в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

В этом контексте она также назвала "циничной игрой надеждами украинского народа" недавние высказывания главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что Украина каждым метром, отвоеванным в конфликте с Россией, прокладывает себе путь в ЕС. По мнению Вагенкнехт, Западу следует прекратит поставки оружия на Украину и "положить конец жестокой прокси-войне", на которой "бессмысленно гибнут все больше отцов, сыновей и мужей".

Мишель заявил в интервью журналу Der Spiegel во вторник, что Украина может присоединиться к Европейскому союзу в 2030 году, если будут выполнены все необходимые для этого условия. По его словам, Украина и другие страны - кандидаты на вступление должны проводить реформы, бороться с коррупцией и соблюдать юридические условия.

Украинский президент Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня того же года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в сообщество. Для запуска соответствующего переговорного процесса странам необходимо выполнить несколько условий, включая проведение реформ.

22 июня был представлен предварительный доклад Еврокомиссии о готовности Украины к переговорам о вступлении в ЕС, согласно которому Киев полностью выполнил лишь два из семи условий для начала процесса - принял законодательство о судебной реформе, а также о свободе СМИ. Прогресс в реформе Конституционного суда Украины был оценен на четверку по пятибалльной шкале. В части принятия законодательства по борьбе с коррупцией, отмыванием денег, олигархизацией и по статусу меньшинств Киев получил тройку.