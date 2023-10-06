Глава Евросовета Шарль Мишель отметил, что такая стратегическая дискуссия состоится впервые

МАДРИД, 6 октября. /ТАСС/. Лидеры Евросоюза впервые обсудят на неформальном саммите в Гранаде, с какими последствиями им придется столкнуться в случае возможного расширения сообщества, в том числе за счет Украины. Об этом заявил журналистам глава Евросовета Шарль Мишель.

"У нас впервые состоится важная стратегическая дискуссия. Мы должны дать ответ на три вопроса. Что мы вместе хотим от будущего, принимая во внимание перспективу расширения? Какие наши приоритеты, какая общая политика? Второй вопрос - как мы вместе будем принимать решение? Третий вопрос - как мы будем платить за наши приоритеты и наши общие инициативы после расширения?" - сказал Мишель.

Газета Financial Times ранее сообщила, что вступление Украины в ЕС обойдется Евросоюзу в €186 млрд, что превышает годовой бюджет сообщества. По мнению многих европейских экспертов, эта оценка сильно занижена. Газета подчеркивает, что для этого Евросоюзу придется пересмотреть свой бюджет в направлении значительного увеличения выплат в него всех стран ЕС, а также введения прямых европейских налогов и пошлин. В результате даже страны, которые сейчас являются чистыми получателями дотаций из Брюсселя, включая Польшу и страны Балтии, превратятся в чистых плательщиков евробюджета.

Глава Евросовета перед саммитом в Гранаде заявил, что надеется на вступление Украины в ЕС к 2030 году.

Как пояснил в четверг в комментарии ТАСС постпред России при ЕС Кирилл Логвинов, до нового расширения Евросоюзу необходимо сначала провести крайне болезненные реформы, включая лишение стран сообщества права вето в Совете ЕС и значительное расширение полномочий Еврокомиссии и других бюрократических структур Брюсселя в ущерб суверенитету национальных государств Европы.

Он подчеркнул, что руководство ЕС хочет быстро преодолеть сопротивление евростолиц этим крайне непопулярным преобразованиям "за счет нагнетания военной истерии, поддержания проукраинских настроений в странах-членах, а также в контексте противодействия т. н. российскому влиянию".