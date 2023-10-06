В 42 аэропортах Филиппин ввели режим повышенной готовности из-за угрозы взрыва

Управление гражданской авиации рекомендовало пассажирам, которые будут совершать международные перелеты, прибывать в аэропорт по крайней мере за три часа до вылета

БАНГКОК, 6 октября. /ТАСС/. Управление гражданской авиации Филиппин ввело режим повышенной готовности в 42 аэропортах страны из-за угрозы взрыва, полученной ведомством по электронной почте. Об этом сообщил телеканал ABS-CBN News.

"Несмотря на то, что эта информация в настоящее время проверяется, во всех аэропортах принимаются усиленные меры безопасности", - заверили авиационные власти.

Управление гражданской авиации рекомендовало пассажирам, которые будут совершать международные перелеты, прибывать в аэропорт по крайней мере за три часа до вылета. "Мы также призываем общественность в полной мере сотрудничать с сотрудниками службы безопасности и сохранять бдительность во время пребывания в аэропорту. Безопасность остается нашим главным приоритетом, и эти меры принимаются для защиты всех тех, кто пользуется нашими аэропортами", - говорится в сообщении.

Несмотря на введенный режим повышенной готовности, все запланированные рейсы в филиппинских аэропортах выполняются по расписанию.