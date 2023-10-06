Глава МО Сирии возглавил церемонию похорон погибших в результате теракта в Хомсе

Али Махмуд Аббас заявил , что страна заплатила высокую цену за измену тех, кто служит планам ее врагов

БЕЙРУТ, 6 октября. /ТАСС/. Вице-премьер, министр обороны Сирии Али Махмуд Аббас возглавил церемонию похорон офицеров и курсантов, погибших 5 октября в результате атаки террористов на военное училище в городе Хомс. Об этом сообщил вещающий из Дубая телеканал Аl Hadath, который ведет прямую трансляцию с военного кладбища, куда прибыл глава военного ведомства арабской республики.

"Сирия не забудет своих верных сынов, выпускников училища, ставших жертвами вероломного нападения террористов, - сказал Аббас. - Наш народ заплатил высокую цену за измену тех, кто продался внешним врагам и служат их планам". Генерал выразил уверенность, что "сирийские молодые офицеры будут всегда с доблестью защищать интересы отечества".

Глава Минобороны, который является заместителем главнокомандующего ВС республики, участвовал 5 октября в торжественной церемонии выпуска курсантов военного училища. Он находился на трибуне в момент, когда четыре беспилотных летательных аппарата нанесли удары по плацу.

По данным Минздрава Сирии на 08.00 местного времени (совпадает с московским), число погибших во время атаки беспилотников выросло с 81 до 89, а число раненых, находящихся в больницах, - с 240 до 277. Правительство арабской республики объявило трехдневный траур с 6 октября, в стране приспущены государственные флаги, отменены все спортивные и культурно-развлекательные мероприятия.

Как отметил в своем обращении Арабский социалистический союз (входит в состав Прогрессивного национального фронта Сирии - прим. ТАСС), "преступное злодеяние террористов было совершено накануне отмечаемой 6 октября 50-й годовщины арабо-израильской войны 1973 года, в ходе которой сирийская армия вписала яркие страницы в свою летопись". "Террористы не отважились бы на такой шаг, если бы не имели за спиной поддержки США, Турции и Израиля", - подчеркивается в тексте.