Омбудсмен Азербайджана сообщила, что Варданян не жалуется на условия содержания

В аппарате Сабины Алиевой также отметили, что ему обеспечили возможность связаться с семьей

БАКУ, 6 октября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева посетила находящегося под арестом в Баку Рубена Варданяна, он не жалуется на условия содержания.

"Встреча состоялась 3 октября. Варданян выразил удовлетворение условиями содержания, отметил, что прошел первичный медосмотр и не имеет никаких проблем со здоровьем. Варданян был заслушан омбудсменом в индивидуальном порядке, на его обращения были даны ответы. Проведен мониторинг обеспечения его прав в порядке, предусмотренном законодательством", - говорится в сообщении офиса уполномоченного по правам человека.

В аппарате омбудсмена Азербайджана также отметили, что Варданяну обеспечили возможность связаться с семьей. "Он имеет возможность получать передачи, пользоваться библиотекой, обеспечен доступ к информации. При этом защита прав арестованного в период следствия осуществляется адвокатом по выбору его семьи", - отмечается в сообщении.

Варданян был задержан азербайджанскими силовиками при попытке выехать из Нагорного Карабаха в город Горис (Сюникская область). Бизнесмен Варданян - основатель компании "Тройка диалог" и первый президент школы управления "Сколково". Он был назначен госминистром непризнанной Нагорно-Карабахской республики в ноябре 2022 года и снят с должности в феврале 2023 года. В сентябре 2022 года Варданян сообщил о намерении отказаться от российского гражданства и переехать в Нагорный Карабах. В декабре 2022 года его заявление о выходе из гражданства РФ было удовлетворено.