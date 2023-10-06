На Украине провели обыски в компаниях оборонпрома по делу о растрате госсредств

Минобороны страны подало иск о взыскании с одной из компаний дебиторской задолженности и штрафных санкций за нарушение сроков поставки тепловизорных приборов для ВСУ более чем на девять месяцев при получении предоплаты в размере от 80% до 100%

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в рамках дела о растрате государственных средств в особо крупных размерах провело обыски в компаниях, занимающихся поставками продукции оборонного назначения.

"Детективы национального бюро провели обыски в частных компаниях <...> в рамках уголовного дела о возможной растрате государственных средств в особо крупных размерах при закупке государством продукции оборонного назначения", - сообщило НАБУ в Telegram-канале.

Как указывает ведомство, Минобороны подало иск о взыскании с одной из компаний дебиторской задолженности и штрафных санкций за нарушение сроков поставки тепловизорных приборов для ВСУ более чем на девять месяцев при получении предоплаты в размере от 80% до 100%. Кроме того, установлена связь украинских поставщиков с зарубежными компаниями, находящимися в фокусе внимания западных правоохранительных органов на предмет возможного отмывания средств. В настоящее время следствие с использованием средств международного сотрудничества и финансовой разведки устанавливает все обстоятельства заключения контрактов и направления использования средств, полученных от военного ведомства, отмечает бюро.

При этом НАБУ подчеркивает, что следственные действия "проведены с учетом специфики деятельности поставщика и обеспечения его бесперебойной работы, прежде всего по выполнению своих обязательств перед Министерством обороны Украины". В результате при проведении обысков компьютерная техника изымалась только при невозможности детального осмотра непосредственно на месте, а копирование конструкторских чертежей, являющихся интеллектуальной собственностью компаний, не осуществлялось. Тем не менее "возможные неправомерные действия детективов НАБУ станут предметом проверки Управления внутреннего контроля при участии Совета общественного контроля при НАБУ", говорится в сообщении.

Ранее офис генерального инспектора Госдепартамента США опубликовал отчет, в котором сообщал, что коррупция на Украине угрожает эффективности оказываемой Соединенными Штатами помощи в долгосрочной перспективе и требует внедрения строгих надзорных механизмов. Помощник президента США по национальной безопасности Майкл Пайл направил украинскому руководству письмо с перечнем реформ, которые Киеву необходимо провести для дальнейшего получения военной помощи. В числе других рекомендаций усиление НАБУ, которое должно получить исключительные полномочия по расследованию резонансных коррупционных дел.

В начале сентября на фоне очередного коррупционного скандала на Украине был отправлен в отставку глава Минобороны Алексей Резников. Назначенный на его место Рустем Умеров назвал борьбу с коррупцией в ведомстве одним из приоритетных направлений своей работы.