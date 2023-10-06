Медведчук назвал проигрышной ставку Зеленского на обещания Байдена о помощи

Политик считает, что президент Украины "в очередной раз продемонстрировал свою некомпетентность и неэффективность в вопросах отстаивания национальных интересов"

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Украинский президент Владимир Зеленский показал себя недальновидным политиком, полностью доверившись обещаниям американского лидера Джо Байдена о помощи Киеву. Его ставка на Байдена оказалась проигрышной, считает бывший лидер запрещенной сейчас на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, ныне возглавляющий движение "Другая Украина".

Медведчук обратил внимание на недавнее утверждение США бюджета для финансирования правительственных органов на 45 дней. Резонансным, продолжил он, в утвержденном документе стало исключение бюджетной нормы о финансировании Украины. Кроме того, по признанию самого Байдена, именно сговор по Украине спровоцировал первое в истории США увольнение спикера Палаты представителей Конгресса Кевина Маккарти, указал он.

"Ставка на слово Байдена о вечной помощи Украине оказалась проигрышной. На фоне аграрных эмбарго со странами-соседями (имеется в виду запрет на поставку украинского зерна Венгрией, Польшей и Словакией и последующая жалоба Украины в ВТО - прим. ТАСС) Зеленский в очередной раз продемонстрировал свою некомпетентность и неэффективность в вопросах отстаивания национальных интересов", - написал Медведчук в своей авторской колонке на платформе "Смотрим.ру".

Украина при Зеленском, подчеркнул он, "окончательно сдала финансовый суверенитет в угоду США и МВФ, сев на кредитную иглу внешних заимствований". По его словам, финансовая конструкция Украины без внешнего финансирования нежизнеспособна.

"С новым бюджетом США возникает угроза дефицита бюджета в четвертом квартале текущего года в размере $3,3 млрд и невыполнения бюджетных расходов Украины (в частности, системы субсидирования и программ развития), - указал он. - Деньги из-за океана - единственная надежда на спасение. <...> И если американцы денег не дадут, то взять их будет негде".

По мнению Медведчука, учитывая экономический спад и кризис в энергоемких отраслях ФРГ, а также рецессию в нескольких других экономиках еврозоны, власть будет вынуждена провести секвестр госбюджета, урезав главные статьи расходов. "И это уже не очередной сарказм Илона Маска, а современная апокалиптическая реальность для недальновидного и глубоко коррумпированного Зеленского", - отметил он.