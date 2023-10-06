СМИ: полиция Нью-Дели расширила следствие в отношении NewsClick

По информации Hindustan Times, правоохранительные органы провели допросы девяти журналистов портала по делу о предполагаемом нарушении антитеррористического законодательства после публикации в газете The New York Times

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 октября. /ТАСС/. Полиция Нью-Дели расширила следственные мероприятия в отношении новостного интернет-портала NewsClick и связанных с ним журналистов, подозреваемых в незаконном иностранном финансировании. Об этом сообщила газета Hindustan Times.

По ее информации, полиция Нью-Дели провела допросы девяти журналистов портала по делу о предполагаемом нарушении антитеррористического законодательства после публикации в газете The New York Times о том, что издание получало финансирование от американского миллиардера Невилла Роя Сингхэма якобы с целью продвижения официальной позиции КНР в Индии.

Основатель и главный редактор NewsClick Прабир Пуркаястха и руководитель кадрового департамента Амит Чакраварти арестованы. Офис NewsClick в Нью-Дели опечатан полицией. Во вторник там были проведены обыски с целью проверки источников финансирования портала. В электронных письмах NewsClick следователи обнаружили переписку Сингхэма и Пуркаястхи, в которой они "обсуждают публикацию сайтом географической карты Индии без обозначения на ней Кашмира и с упоминанием штата Аруначал-Прадеш как спорной территории с Китаем".

NewsClick уже привлекал внимание правоохранительных органов ранее. В 2021 году против издания было начато дело из-за возможных налоговых нарушений, оно до сих пор рассматривается в суде. Кроме того, отдел полиции по экономическим преступлениям в 2021 году инициировал расследование в отношении портала также из-за подозрений в незаконном финансировании.