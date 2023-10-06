Лукашенко посетил учебный объект Минобороны "Узел сопротивления" в Брестской области

Президент Белоруссии заявил, что военно-политическая обстановка вокруг его страны остается напряженной

МИНСК, 6 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко посещает учебный объект Министерства обороны в Брестской области, где знакомится с вариантом инженерного оборудования узла сопротивления Кобринского укрепленного района, сообщает агентство БелТА.

Как доложил командующий войсками Западного оперативного командования вооруженных сил Владимир Белый, события на Украине показывают, что на направлениях, где заблаговременно оборудованы узлы сопротивления, оборона наиболее устойчива и наступательные группировки войск испытывают наибольшие затруднения в преодолении обороны противника.

"Одним из подходов обеспечения надежной защиты является создание укрепленных районов. Их основное предназначение - прикрытие наиболее важных в оперативно-тактическом отношении районов и вероятных направлений действий противника с целью отражения наступления превосходящих сил противника и создания условий для действий наших войск", - сказал Белый.

Он также отметил, что военно-политическая обстановка вокруг Белоруссии остается напряженной.

Президенту также продемонстрируют как организованы занятия для одного из армейских подразделений.