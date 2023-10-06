В Испании призвали "не превращать в фетиш" дату возможного расширения ЕС

Исполняющий обязанности главы МИД королевства Хосе Мануэль напомнил о необходимости выполнения нескольких требований для кандидатов

МАДРИД, 6 октября. /ТАСС/. Власти Испании считают, что не стоит зацикливаться на датах возможного расширения Евросоюза. Об этом заявил исполняющий обязанности главы МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес в интервью радиостанции RNE.

По его словам, не нужно заниматься "фетишизмом с датами" потенциального вступления в сообщество новых членов. Дипломат напомнил о необходимости выполнения нескольких требований для кандидатов. При этом Альбарес добавил, что "даты - это всегда хорошо, потому что всегда хорошо иметь цель, к которой можно двигаться и прилагать усилия как со стороны государств, которые хотят быть членами ЕС, так и со стороны самого ЕС".

Лидеры ЕС на проходящем неформальном саммите в Гранаде намерены обсудить реформы, которые должен провести Евросоюз, чтобы оказаться способным принимать новые страны. Первые проекты этих реформ, в частности, включают лишение стран сообщества права вето в Совете ЕС, значительное расширение полномочий Еврокомиссии и других наднациональных евроструктур. Кроме того, предстоит значительное увеличить взносы стран-членов в бюджет сообщества и перераспределить деньги внутри бюджета, что может означать прекращение выплат евродотаций всем нынешним их получателем, включая Польшу и страны Балтии.

Глава Евросовета Шарль Мишель перед саммитом в Гранаде заявил, что надеется на вступление Украины в ЕС к 2030 году.