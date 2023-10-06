Представитель Еврокомиссии заявил о готовности ЕС ввести больше санкций против РФ

Даниэль Ферри считает, что рестрикции, "несомненно, оказывают свое влияние"

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Введенные Евросоюзом санкции в отношении России работают, но объединение готово принять новые. Об этом заявил представитель Еврокомиссии (ЕК) Даниэль Ферри в интервью RTVI.

"Я могу сказать, что ЕС готов принять новые санкции, как только это потребуется. <...> На самом деле ЕС чрезвычайно быстро утвердил эти 11 пакетов санкций. Всякий раз, когда мы узнаем о лазейках, то немедленно перекрываем эти лазейки. ЕС готов принять больше санкций. И ЕС может это сделать, причем сделать очень-очень быстро", - сказал он.

Как отметил представитель ЕК, с начала спецоперации РФ на Украине Евросоюз ввел санкции против более чем 1 800 юридических и физических лиц из России. По словам Ферри, рестрикции, "несомненно, оказывают свое влияние".

Он также ответил на вопрос, насколько реальной является реализация предложения генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша подключить к платежной системе SWIFT дочернюю структуру Россельхозбанка для возобновления зерновой сделки, о чем сообщали ранее источники западных СМИ. Ферри заявил, что не может комментировать контакты, которые ЕК поддерживает с ООН. "Но в более общем плане скажу, что ЕС передал России через ООН сигнал о том, что открыт к поиску устойчивого, конструктивного решения в этой области", - отметил он.