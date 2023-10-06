В провинции Хама двое мирных жителей пострадали при атаке террористов

По населенному пункту было выпущено несколько ракет

БЕЙРУТ, 6 октября. /ТАСС/. Боевики террористических формирований обстреляли населенный пункт Джурин в провинции Хама. Об этом сообщило государственное агентство SANA со ссылкой на источник в местной полиции.

По его сведениям, по населенному пункту было выпущено несколько ракет. В результате атаки пострадали двое мирных граждан.

Согласно данным газеты Аl Watan, пострадавшие приходятся друг другу супругами, сейчас они находятся в больнице.

Издание утверждает, что за обстрелом стоит террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).

Накануне террористы атаковали военное училище в Хомсе. Погибли 89 человек.