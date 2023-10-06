Бундесвер поручил Rheinmetall поставить десятки тысяч боеприпасов для ВСУ и Германии

В компании допустили объявление о дополнительном заказе в рамочном контракте на поставку 155-мм артиллерийских боеприпасов с Министерством обороны ФРГ

БЕРЛИН, 6 октября. /ТАСС/. Бундесвер (Вооруженные силы ФРГ) поручил германскому оборонному концерну Rheinmetall поставить в общей сложности десятки тысяч снарядов типа L15 для украинских вооруженных сил, а также боеприпасы калибра 155-мм Assegai для Вооруженных сил Германии. Об этом говорится в заявлении Rheinmetall.

"Rheinmetall может объявить о дополнительном заказе в рамочном контракте на поставку 155-мм артиллерийских боеприпасов с Бундесвером. Последний поручил компании Rheinmetall поставить в общей сложности десятки тысяч снарядов L15 для Вооруженных сил Украины, а также обычные 155-мм снаряды Assegai для Бундесвера", - отметили в концерне. Стоимость контракта составляет небольшую трехзначную сумму в миллионах евро. Поставка запланирована на 2024 год.

В июле 2023 года Rheinmetall объявил о заключении нового и расширении существующего рамочного соглашения с Бундесвером в области поставок артиллерийских боеприпасов. Ранее Rheinmetall получил несколько крупных заказов на артиллерийские боеприпасы.

Недавно заключенное рамочное соглашение с Rheinmetall на поставку 155-мм артиллерийских боеприпасов рассчитано до 2029 года, а потенциальный объем заказа составляет около €1,2 млрд. Первые заказы на боевые и учебные боеприпасы были получены сразу после подписания контракта.

Rheinmetall извлекает серьезную выгоду из конфликта на Украине и ожидает в ближайшие годы двузначный рост оборота. По данным газеты Die Welt, концерн в 2022 году получил на 18% больше заказов, чем годом ранее. В июне глава Rheinmetall Армин Паппергер заявил в эфире телеканала ZDF, что его компания ожидает в 2023 году получить заказы на рекордные €15-20 млрд.