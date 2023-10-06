СМИ анонсировали визит президента Украины в Румынию

По данным телеканала Digi 24, поездка Владимира Зеленского состоится на следующей неделе

БУХАРЕСТ, 6 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский совершит визит в Румынию на будущей неделе. Об этом сообщил телеканал Digi 24, ссылаясь на собственные источники.

"Как обычно, когда речь идет об официальных представителях Украины, избегаем называть даты, так как знаем, как они внимательны к вопросам безопасности, особенно на столь высоком уровне", - отметил телеканал.

В то же время сайт stiripesurse.ro уточняет, что визит состоится 10 октября.

Digi 24 добавляет, что речь идет не о поездке в несколько стран, а об отдельном визите в Румынию, в ходе которого глава украинского государства встретится с президентом Клаусом Йоханнисом и другими румынскими руководителями.