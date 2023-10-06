В Баку раскритиковали резолюцию Европарламента с призывом к санкциям против Азербайджана

Согласно заявлению парламента страны, этот документ был подготовлен "при подстрекательстве правительства Франции"

БАКУ, 6 октября. /ТАСС/. Парламент Азербайджана посчитал далекой от объективности принятую 5 октября резолюцию Европарламента о необходимости пересмотра отношений между ЕС и Баку и введения санкций в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе.

"Парламент Азербайджана выражает решительный протест против принятия Европарламентом 5 октября предвзятой и далекой от объективности резолюции и осуждает этот шаг, направленный против нашей страны. Напоминаем, что у Азербайджана нет никаких обязательств перед Европарламентом, и было бы лучше, чтобы он занялся охватившими Европу исламофобией, антисемитизмом, массовым и грубым нарушением прав мигрантов и другими подобными укоренившимися проблемами", - говорится в заявлении.

В документе отмечается, что резолюция Европарламента была подготовлена "при подстрекательстве правительства Франции" на основе полученной от депутатов этой страны ложной информации. Парламентарии также отметили, что принятие подобной резолюции "является открытой поддержкой сепаратизма".

"Защита Европарламентом непризнанной Нагорно-Карабахской республики после ее самороспуска свидетельствует о политическом лицемерии и служит обострению ситуации в регионе", - подчеркивается в заявлении. По мнению азербайджанских парламентариев, своей ошибочной политикой Европарламент ставит под угрозу южнокавказскую политику Евросоюза.

В заявлении отмечается, что правительство Азербайджана осуществляет комплексные меры, направленные на решение социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов в Карабахском регионе с целью обеспечения устойчивой реинтеграции проживающих там армян в азербайджанское общество.

"Утверждения Европарламента о насильственном выселении армянских жителей, которые добровольно уехали из Карабаха, полностью противоречат заявлениями ООН, Международного комитета Красного Креста, Верховного комиссариата ООН по делам беженцев и других международных организаций и имеют целью ввести в заблуждение международную общественность", - подчеркивается в заявлении.