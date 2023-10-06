В Южной Корее следят за взаимодействием между Россией и КНДР

Заместитель официального представителя Министерства объединения страны Ким Ин Э отметила, что наблюдают за ситуацией в связи шагами РФ и Северной Кореи, "которые могут вызывать обеспокоенность международной общественности"

СЕУЛ, 6 октября. /ТАСС/. Власти Республики Корея внимательно следят за возможностью взаимодействия России и КНДР в военной и космической сферах. Об этом заявила заместитель официального представителя Министерства объединения Южной Кореи Ким Ин Э.

"Не могу подтвердить ничего конкретного о сотрудничестве [Севера] с Россией. Но скажу, что мы внимательно следим за ситуацией в связи с имевшими место в последнее время шагами [в рамках сотрудничества] РФ и Северной Кореи, которые могут вызывать обеспокоенность международной общественности", - заявила Ким Ин Э.

Ее попросили прокомментировать возможность сотрудничества РФ и КНДР в военной и космической сферах на фоне вероятной подготовки КНДР к третьему запуску военного спутника. Ранее в Пхеньяне заявили, что намерены осуществить третью попытку запуска разведывательного спутника в октябре.

После вызова посла РФ в Министерство иностранных дел Республики Корея 19 сентября российское дипломатическое представительство указало, что спекуляции в западных и южнокорейских СМИ на тему военного и военно-технического сотрудничества РФ и КНДР лишены оснований.

13 сентября на космодроме Восточный прошла встреча российского президента Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Россия готова при желании КНДР подготовить космонавта из этой страны. Позднее гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов сказал, что Москва и Пхеньян пока не обсуждали детально программу сотрудничества в космической сфере, но Россия намерена сотрудничать со всеми странами.