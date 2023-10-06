В Раде спустя полтора года возобновили правительственный час

На возобновлении этой практики настояла партия "Европейская солидарность"

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Правительственный час вновь проходит в Верховой раде Украины после полутора лет перерыва. Как сообщила депутат от фракции оппозиционной партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко, на возобновлении этой практики настояла ее политсила.

"По требованию "Европейской солидарности" возобновили час вопросов к правительству. На трибуне - впервые с февраля 22-го года премьер. <...> Это наша маленькая победа", - написала она в Telegram-канале и выложила фотографию премьер-министра Дениса Шмыгаля на трибуне Рады.

Геращенко добавила, что партия добилась и вызова в парламент министра энергетики Германа Галущенко, который также отвечает на вопросы депутатов.