В Киевской области 5 октября были обесточены 50 тыс. абонентов

Причиной стал выход из строя электроподстанции

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Отключения электроэнергии в Киевской области были зафиксированы в четверг среди 50 тыс. абонентов в результате выхода из строя электроподстанции, сообщило Министерство энергетики Украины.

"Вчера действием защиты отключалась подстанция 110 кВ в Киевской области, в результате чего были обесточены 50 тыс. потребителей", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Уточняется, что к настоящему времени электроснабжение абонентов удалось восстановить.

При этом национальная энергетическая компания "Укрэнерго" со своей стороны сообщила, что всего по стране остаются без электроснабжения 4 800 тыс. потребителей в 399 населенных пунктах.