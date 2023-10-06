6 октября, 09:35

В Киевской области 5 октября были обесточены 50 тыс. абонентов

Причиной стал выход из строя электроподстанции

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Отключения электроэнергии в Киевской области были зафиксированы в четверг среди 50 тыс. абонентов в результате выхода из строя электроподстанции, сообщило Министерство энергетики Украины.

"Вчера действием защиты отключалась подстанция 110 кВ в Киевской области, в результате чего были обесточены 50 тыс. потребителей", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Уточняется, что к настоящему времени электроснабжение абонентов удалось восстановить.

При этом национальная энергетическая компания "Укрэнерго" со своей стороны сообщила, что всего по стране остаются без электроснабжения 4 800 тыс. потребителей в 399 населенных пунктах. 

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