Шольц выступил за реформирование ЕС для возможности принимать новых членов

Канцлер Германии отметил, что следует также подумать о количестве членов Европейской комиссии

МАДРИД, 6 октября. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за реформирование Европейского союза (ЕС), чтобы сделать его пригодным для принятия новых стран. Об этом он заявил по прибытии на неформальный саммит ЕС в Гранаде.

"Тогда мы должны иметь возможность принимать решения квалифицированным большинством, чтобы гарантировать суверенитет и дееспособность Европейского союза", - сказал Шольц. В настоящее время многие решения могут быть приняты только с согласия всех 27 государств-членов, в том числе в области внешней политики и политики безопасности. В то же время канцлер ФРГ заметил, что следует также подумать о количестве членов Европейской комиссии. "Нельзя же все время расширять правительство и изобретать новые министерства", - констатировал он.

Речь, по словам Шольца, также идет о количестве мест в Европейском парламенте и финансировании сообщества.

Лидеры ЕС на проходящем неформальном саммите в Гранаде намерены обсудить реформы, которые должен провести Евросоюз, чтобы оказаться способным принимать новые страны. Первые проекты этих реформ, в частности, включают лишение стран сообщества права вето в Совете ЕС, значительное расширение полномочий Еврокомиссии и других наднациональных евроструктур. Кроме того, предстоит значительно увеличить взносы стран-членов в бюджет сообщества и перераспределить деньги внутри бюджета, что может означать прекращение выплат евродотаций всем нынешним их получателем, включая Польшу и страны Балтии.

Глава Евросовета Шарль Мишель перед саммитом в Гранаде заявил, что надеется на вступление Украины в ЕС к 2030 году.