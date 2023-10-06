Орбан заявил, что намерение Украины вступить в ЕС вызывает "слишком много вопросов"

Заявка Киева требует особого рассмотрения, считает премьер-министр Венгрии

БУДАПЕШТ, 6 октября. /ТАСС/. Европейский союз еще никогда не принимал в свои ряды государство, находящееся в состоянии войны, и поэтому заявка Украины на вступление в сообщество требует особого рассмотрения. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, участвующий в неформальном саммите Евросоюза в городе Гранада, где обсуждается, в частности, процесс дальнейшего расширения ЕС.

Беседуя с венгерскими журналистами перед началом совещания, глава правительства отметил, что намерение Украины присоединиться к Евросоюзу вызывает "слишком много вопросов". "Поскольку ЕС никогда раньше не рассматривал возможность включения в свой состав страны, находящейся в состоянии войны, требуется стратегический обзор" ситуации вокруг Украины, пояснил Орбан. "Нам нужно понять, почему вступление Украины будет хорошо для ЕС, каковы будут последствия этого решения, в какую сумму это обойдется [Евросоюзу]", - процитировало его информационное агентство MTI.

Премьер-министр уточнил, что в случае принятия Украины в ЕС возникнут серьезные вопросы "не только в области безопасности, но и, например, в области политики сплочения и сельского хозяйства". Если Украина присоединится к сообществу, то в Европе "появится совершенно новое сельское хозяйство", добавил Орбан.

Ранее правительство Венгрии неоднократно заявляло, что не поддержит стремление Украины интегрироваться в Евросоюз до тех пор, пока не будут восстановлены права венгерского меньшинства в Закарпатье, включая его право на использование родного языка.