6 октября, 10:06

Объединения адвокатов Белоруссии и России подписали соглашение о сотрудничестве

Оно предусматривает в том числе взаимодействие в противодействии санкционному давлению на страны

МИНСК, 6 октября. /ТАСС/. Белорусская республиканская коллегия адвокатов и Федеральная палата адвокатов России в рамках международной конференции адвокатов подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающее, в том числе, взаимодействие в противодействии санкционному давлению на страны.

"Соглашение между Федеральной палатой адвокатов России и Белорусской республиканской коллегией адвокатов будет способствовать дальнейшему развитию и совершенствованию нашего взаимодействия", - цитирует председателя Белорусской республиканской коллегии адвокатов Алексея Швакова агентство БелТА.

По его словам, Белоруссия и России столкнулись "с беспрецедентным давлением на международной арене". "В отношении наших стран вводятся незаконные экономические санкции, возникает много трудностей с расчетами в денежном выражении. Поэтому один из блоков вопросов, который мы обсудим сегодня, будет посвящен противодействию этим санкциям", - сказал Шваков.

Президент Федеральной палаты адвокатов РФ Светлана Володина отметила, что "белорусская адвокатура для нас - давний друг, не просто коллега". "Мы продолжаем наши отношения и надеемся, что они выйдут на новый, более плотный виток. Первый шаг у нас уже есть - молодежь приехала обсуждать на своем уровне проблемы", - сказала она. 

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