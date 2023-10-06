6 октября, 10:40

Премьер Венгрии посетит Грузию на следующей неделе

Виктор Орбан также выразился в поддержку европейского пути Тбилиси, отметив, что Евросоюз нуждается в республике

ТБИЛИСИ, 6 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что на следующей неделе посетит Грузию с правительственной делегацией.

"На следующей неделе я буду в Тбилиси. В Тбилиси состоится заседание межправительственной комиссии. Правительство Венгрии будет в Грузии. Все министры будут со мной в Тбилиси", - сказал Орбан грузинскому телеканалу Imedi на полях прошедшего в четверг саммита Европейского политического сообщества в Гранаде.

Глава венгерского правительства также выразился в поддержку европейского пути Грузии, отметив, что Евросоюз нуждается в республике.

В последний раз страны обменивались визитами высокого уровня в октябре 2022 года. Тогда премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили посещал Будапешт. 

Теги:
ГрузияВенгрияОрбан, Виктор
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация