На Украине с начала года раскрыли хищения в бюджетной сфере на $2,2 млн

Госбюро расследований предъявило обвинения в хищении бюджетных средств 154 лицам

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Госбюро расследований (ГБР) Украины сообщило о хищении более 81 млн гривен (порядка $2,2 млн) бюджетных средств с начала года.

"Всего с начала года ГБР расследует 247 уголовных дел по преступлениям в бюджетной сфере. В рамках этих дел государству нанесен ущерб на 81,4 млн гривен. Из этой суммы уже возмещено более 17 млн гривен ($475 тыс.), а судами арестовано имущество фигурантов уголовных дел на сумму более 19 млн гривен ($520 тыс.)", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Указывается, что в рамках противодействия злоупотреблениям в бюджетной сфере в суд было направлено 77 обвинительных актов в отношении 101 человека. Кроме того, ГБР предъявило обвинения в хищении бюджетных средств 154 лицам.

Надзорные и силовые ведомства Украины "активизировались" на борьбу с коррупцией, в частности, после получения летом этого года официальной дипломатической ноты Госдепартамента США, в которой указывалось на необходимость нарастить усилия по борьбе с коррупцией и по обеспечению финансовой прозрачности. По данным источника телеканала CNN, Вашингтон выдвинул борьбу с коррупцией одним из условий дальнейшей прямой бюджетной поддержки, которую с конца февраля прошлого года США предоставили Украине на сумму более $23 млрд. В частности, Соединенные Штаты указали Киеву на необходимость провести реформы в рамках программы МВФ, направленные на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, сообщил неназванный собеседник CNN.

В конце июля офис генерального инспектора Госдепартамента сообщил, что коррупция на Украине угрожает эффективности оказываемой Соединенными Штатами помощи в долгосрочной перспективе и требует внедрения строгих надзорных механизмов.