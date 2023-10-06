В Уганде в ходе операции против сторонников лидера оппозиции задержали 40 человек

По данным газетыThe Daily Monitor, в их числе член парламента Чарльз Матова

ПРЕТОРИЯ, 6 октября. /ТАСС/. Полиция задержала 40 человек в столице Уганды в ходе операции против сторонников лидера оппозиции Роберта Киагуланьи Ссентаму, известного под именем Боби Вайн. Об этом сообщила газета The Daily Monitor.

Как говорится в заявлении правоохранителей, 40 человек, включая члена парламента Чарльза Матову, задержали за подстрекательство к насилию. Подозреваемым будут предъявлены обвинения. Вайн в соцсети X (ранее Twitter) утверждал, что задержаны были более 300 его сторонников.

Накануне лидер оппозиции Уганды был задержан полицией в международном аэропорту города Энтеббе после возвращения из ЮАР, где снимался в документальном фильме. В данный момент он находится под домашним арестом, сообщает газета. Как отмечает издание, задержания связаны с планами оппозиции провести массовую демонстрацию, приуроченную к возвращению Вайна из-за границы.

Вайн был одним из 11 кандидатов на президентских выборах, состоявшихся в Уганде в январе 2021 года. Победу на них одержал Йовери Кагута Мусевени, набравший 58,64% голосов. Вайн уступил ему с 34,83%. Мусевени бессменно находится у власти в республике более 37 лет.