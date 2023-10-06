Мирзиёев отметил прогресс на всех направлениях сотрудничества Узбекистана и РФ

Президент республики заявил, что отношения Ташкента и Москвы поднялись на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Отношения Узбекистана и России активно развиваются, прогресс виден на всех направлениях сотрудничества. Об этом заявил президент республики Шавкат Мирзиёев на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"Наши двусторонние отношения поднялись на такой уровень - всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. За последние годы мы достигли многого благодаря политической воле и [президента России] Владимира Владимировича [Путина], и моей. По всем направлениям нашего сотрудничества идет прогресс", - сказал он.

Мирзиёев, который впервые после переизбрания главой государства прибыл в Россию с официальным визитом, отметил, что программа в этот раз очень насыщенная.

По его словам, страны уже много добились, но у них еще остается значительный потенциал развития двусторонних отношений. "Есть много резервов, ресурсов, которые нам надо [задействовать]", - отметил Мирзиёев.

Узбекский лидер добавил, что в это непростое время Узбекистану необходимо сотрудничать с Россией. "У нас серьезные намерения в кооперации с Россией, потому что в это сложное время нам надо кооперироваться", - сказал он, подчеркнув, что уже есть много направлений кооперации между Москвой и Ташкентом, на которых достигнуты хорошие результаты.