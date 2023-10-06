СМИ назвали неубедительной "сказку" демократов о "безупречном Джо" и "злом Дональде"

Главный редактор газеты Neue Zürcher Zeitung Эрик Гуйер считает сомнительными методы, которые демократы применяют в политической борьбе

ЖЕНЕВА, 6 октября. /ТАСС/. Попытки Демократической партии представить президента США Джо Байдена в свете предстоящих президентских выборов как меньшее из двух зол на фоне бывшего главы Белого дома Дональда Трампа кажутся неубедительными из-за сомнительных методов, которые демократы применяют в политической борьбе. Такое мнение выразил в своей статье главный редактор газеты Neue Zürcher Zeitung (NZZ) Эрик Гуйер.

По его словам, из-за проступков Трампа и особенно из-за его роли в штурме Капитолия, когда сторонники политика попытались помешать утверждению итогов выборов главы государства, Байден кажется меньшим злом при необходимости выбора из двух этих кандидатур. "Однако сказка о безупречном Джо и злом Дональде была бы более правдоподобной, если бы не очевидные сомнительные средства, используемые демократами и близкими к ним прокурорами в борьбе за власть", - считает главред NZZ. По мнению Гуйера, не нужно быть сторонником теории заговора, чтобы заподозрить демократов в большом количестве обвинений против Трампа и времени, когда они были выдвинуты, политическую кампанию против экс-главы Белого дома, организованную с помощью судебных органов власти. Таким образом, резюмирует автор, партия действующего президента хочет "спасти демократию средствами, которые ставят ее под угрозу".

Кроме того, при близком рассмотрении идеальный образ Байдена рассыпается, считает журналист, поскольку результаты его работы на посту президента неутешительны. Он "потерпел неудачу в попытке представить себя в роли благодетеля трудящихся за счет налогоплательщиков", спровоцировав новыми займами для субсидий на благо производства и для реализации социальных программ "рекордный рост инфляции", так и не сумев добиться расположения рабочего класса. Другим пятном на его репутации, как утверждает Гуйер, стала деловая активность не только сына Байдена Хантера, но и его братьев, которые используют имя главы Белого дома для продвижения своих бизнес-интересов.

По данным газеты Politico, за четыре с половиной месяца Трампу были предъявлены обвинения по четырем уголовным делам. В Нью-Йорке ему предъявлены обвинения по 34 пунктам в связи с выплатой порнозвезде денег. Во Флориде речь идет об уголовных обвинениях по 40 пунктам в деле о хранении секретных документов. В Вашингтоне политику предъявили четыре обвинения за попытки отменить результаты выборов 2020 года. А в Джорджии он обвиняется по 13 уголовным пунктам якобы из-за вмешательства в выборы в этом штате.

Согласно результатам опроса, опубликованным агентством Reuters 15 сентября, Байден и Трамп получат по 39% голосов избирателей, если окажутся соперниками на будущих выборах главы государства.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля действующий президент заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп заявил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.