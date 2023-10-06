6 октября, 10:16,
обновлено 6 октября, 10:52
Военная операция на Украине

Лукашенко заявил, что нагнетание, эскалация со стороны США толкают РФ к крайним мерам

Президент Белоруссии ранее призывал США и Европу не поставлять современное вооружение Украине

МИНСК, 6 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нагнетание, эскалация со стороны США толкают Россию к применению крайних мер.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Нагнетание, эскалация приведут к тому, что они [РФ] достанут красную кнопку и положат на стол" , - сказал Лукашенко в ходе посещения учебного объекта Минобороны "Узел сопротивления" в Брестской области, его цитирует близкий к пресс-службе президента Telegram-канал "Пул первого". Он поясняет, что белорусский лидер таким образом указал на то, что именно США толкают Россию к применению крайних мер.

Ранее Лукашенко призывал США и Европу не поставлять современное вооружение Украине. Он подчеркивал, что именно США инициировали все военные конфликты в европейском регионе, и только они получают от этого выгоду. 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияУкраинаСШАРоссияВоенная операция на Украине
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