Лукашенко заявил, что нагнетание, эскалация со стороны США толкают РФ к крайним мерам

Президент Белоруссии ранее призывал США и Европу не поставлять современное вооружение Украине

МИНСК, 6 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нагнетание, эскалация со стороны США толкают Россию к применению крайних мер.

"Нагнетание, эскалация приведут к тому, что они [РФ] достанут красную кнопку и положат на стол" , - сказал Лукашенко в ходе посещения учебного объекта Минобороны "Узел сопротивления" в Брестской области, его цитирует близкий к пресс-службе президента Telegram-канал "Пул первого". Он поясняет, что белорусский лидер таким образом указал на то, что именно США толкают Россию к применению крайних мер.

Ранее Лукашенко призывал США и Европу не поставлять современное вооружение Украине. Он подчеркивал, что именно США инициировали все военные конфликты в европейском регионе, и только они получают от этого выгоду.