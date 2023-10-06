В Чехии заявили, что страну покинули более 200 тыс. из почти 562 тыс. беженцев с Украины

Министр внутренних дел Вит Ракушан сообщил, что более 115 тыс. украинских беженцев трудоустроились в республике

ПРАГА, 6 октября. /ТАСС/. Чехию за время конфликта на Украине покинули более 200 тыс. украинских беженцев из 561,6 тыс., обратившихся к чешским властям за предоставлением временного убежища в республике. Об этом сообщил первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан новостному порталу novinky.cz.

"Это данные на 1 октября. К этой дате у нас со статусом временной защиты было зарегистрировано [и находилось] 358 740 человек. Более 200 тыс. их [украинцев] в период продолжения конфликта покинули республику. Эти люди переехали в другие государства Евросоюза или вернулись на Украину", - привел портал слова политика.

Ракушан проинформировал также, что более 115 тыс. украинских беженцев трудоустроились в Чехии. Причем, как он подчеркнул, число украинцев, получающих работу в республике, постоянно растет. "В начале сентября таких людей было у нас 111 тыс.", - сказал он.