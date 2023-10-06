ВС Норвегии сообщили о прошедшей конструктивной встрече норвежских и российских военных

Согласно заявлению норвежских сил, между сторонами состоялся "конструктивный диалог", участники встречи проявили "профессионализм"

СТОКГОЛЬМ, 6 октября. /ТАСС/. Начальник объединенного штаба ВС Норвегии генерал-лейтенант Ингве Одло провел встречу с генерал-лейтенантом Станиславом Масловым, руководителем Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому региону. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте норвежских ВС.

Согласно тексту, "протокольная встреча" прошла 5 октября на борту судна береговой охраны Норвегии в граничащей с РФ коммуне Сёр-Варангер в области (фюльке) Тромс и Финнмарк. Отмечается, что между сторонами состоялся "конструктивный диалог", участники встречи проявили "профессионализм".

По словам Одло, "важно проводить такие встречи для обсуждения проблем, согласования общих целей и необходимых мер в отношении приграничного сотрудничества, сотрудничества в области проведения спасательных операций, регулирования рыбного промысла". С его точки зрения, для обеих стран крайне важно сохранить этот канал связи открытым. "Это позволит избежать несчастных случаев, а также недоразумений между Норвегией и Россией", - отметил Одло.