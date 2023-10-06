Глава Минкультуры Казахстана призвала не политизировать отмену концертов Галкина

Это является коммерческим вопросом, заявила Аида Балаева

АСТАНА, 6 октября. /ТАСС/. Отмена запланированных в октябре в Казахстане концертов артиста Максима Галкина (признан в РФ иноагентом) является коммерческим вопросом, который не следует политизировать. Об этом заявила на брифинге министр культуры и информации республики Аида Балаева.

"Я не хотела бы политизировать этот вопрос, поскольку организацией концертов занимаются коммерческие организации. Относительно концертов Галкина уже комментарии были, они не связаны с политикой, а связаны с хозяйственно-бытовыми вопросами. Я считаю, что культура и искусство - вне политики", - сказала она.

Главе ведомства также задали вопрос, следует ли разрешать в Казахстан въезд артистам, которые открыто поддерживают специальную военную операцию России на Украине. "Вопрос не состоит в том, кто поддерживает, а кто нет. Артисты в целом не должны в своей деятельности вмешиваться в политические вопросы, это мое личное мнение. Важно, чтобы артисты понимали свою роль и миссию и не смешивали искусство и политику. Самое главное, чтобы артисты не делили общество на "за" и "против", что сейчас происходит. Важно, чтобы артисты уважали наши законы", - отметила Балаева.

Ранее стало известно, что запланированные в Астане и Алма-Ате выступления Галкина отменены. Уведомления об этом сделали компания "Казахконцерт" в Астане и администрация Дворца республики в Алма-Аты. Согласно их объяснениям, причиной этого стали технические работы в залах. Организаторы концертов вели переговоры с казахстанской стороной, чтобы перенести мероприятия на 2024 год. Также организаторы предполагали, что выступления могут пройти в республике на частных площадках. Однако компания "Казахконцерт" заявила, что не готова назвать новые даты для проведения концертов, и призвала организаторов вернуть средства за проданные билеты на отмененные выступления. Позже продюсер Алексей Пучков сообщил, что намеченные на 8 и 9 октября концерты Галкина отменяются "до лучших времен" по независящим от организаторов причинам.