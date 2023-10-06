Науседа заявил, что расширение ЕС не должно зависеть от внутренней реформы сообщества

Президент Литвы отметил, что дискуссии о расширении союза и институциональной реформе не должны быть взаимосвязаны

ВИЛЬНЮС, 6 октября. /ТАСС/. Внутренние реформы, которые планируются Евросоюзом, не должны сдерживать процесс расширения сообщества. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, участвующий в неформальном саммите ЕС в Гранаде.

"Дискуссии о расширении сообщества и институциональной реформе не должны быть взаимосвязаны. Один вопрос не должен зависеть от другого", - сказал он литовскому национальному радио LRT.

Накануне Науседа встретился с президентами Украины и Молдавии, а также с премьер-министром Грузии и заверил их в поддержке на пути в ЕС.