6 октября, 10:58

Науседа заявил, что расширение ЕС не должно зависеть от внутренней реформы сообщества

Президент Литвы отметил, что дискуссии о расширении союза и институциональной реформе не должны быть взаимосвязаны

ВИЛЬНЮС, 6 октября. /ТАСС/. Внутренние реформы, которые планируются Евросоюзом, не должны сдерживать процесс расширения сообщества. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, участвующий в неформальном саммите ЕС в Гранаде.

"Дискуссии о расширении сообщества и институциональной реформе не должны быть взаимосвязаны. Один вопрос не должен зависеть от другого", - сказал он литовскому национальному радио LRT.

Накануне Науседа встретился с президентами Украины и Молдавии, а также с премьер-министром Грузии и заверил их в поддержке на пути в ЕС. 

Теги:
ЛитваНауседа, Гитанас
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