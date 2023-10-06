Армия Израиля сообщила о задержании двух палестинцев

По данным армейской пресс-службы, они пытались перейти границу из Газы

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 октября. /ТАСС/. Израильские силовики задержали двух подозреваемых, пытавшихся незаконно пересечь границу еврейского государства со стороны сектора Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Ночью военнослужащие Армии обороны Израиля заметили двух подозреваемых, которые пытались пересечь барьер безопасности из южной части сектора Газа в сторону израильской территории", - говорится в сообщении пресс- службы.

"Солдаты задержали подозреваемых и передали их силам безопасности для дальнейшего расследования", - добавили военные.