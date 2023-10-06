Spiegel: Германия направит дополнительно 150 военных для участия в Силах НАТО для Косова

По информации журнала, на этой неделе власти ФРГ одобрили планы направить в 2024 году в Приштину дополнительный контингент Бундесвера

БЕРЛИН, 6 октября. /ТАСС/. Правительство Германии из-за роста напряженности между Сербией и непризнанным Косовом решило увеличить контингент Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ), участвующий в Силах НАТО для Косова (KFOR), и направить дополнительно 150 военных. Об этом пишет журнал Der Spiegel со ссылкой на источники.

По информации издания, на этой неделе власти ФРГ одобрили планы направить в 2024 году в Приштину дополнительный контингент Бундесвера. Ожидается, что 150 военнослужащих заменят там австрийских военных в апреле 2024 года. Вена некоторое время назад уже направляла запрос в Берлин о том, может ли Германия это сделать.

Представитель Минобороны ФРГ подтвердил эту информацию на брифинге в Берлине.

Увеличение численности контингента Бундесвера в Косове, как указывает Der Spiegel, было запланировано еще до эскалации на Балканах. В настоящее время в крае дислоцированы всего 85 военных ВС ФРГ. Бундесвер участвует в KFOR с 1999 года. Мандат, последний раз продленный Бундестагом в мае, предусматривает размещение на месте до 400 военнослужащих Бундесвера, чтобы иметь возможность гибко реагировать в чрезвычайных ситуациях.

Премьер непризнанного Косова Альбин Курти ранее утверждал, что вооруженные люди в масках в ночь на 24 сентября напали на полицейских на севере края при поддержке сербских властей, в результате чего погиб один сотрудник полиции. Позднее президент Сербии Александар Вучич в обращении к нации заявил, что полицейские подразделения Косова убили трех сербов и что представители KFOR фактически дали Курти карт-бланш на убийство сербов на севере края. По его словам, представители KFOR помогали полиции Косова в операции против местных сербов. Вучич добавил, что после произошедшего Белград никогда не признает независимость края.

Позднее в Приштине призвали международное сообщество ввести санкции против Белграда и выразили стремление к размещению на севере края военной базы США для "противостояния в "геополитической войне" Сербии и России".