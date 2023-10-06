Bloomberg узнало о близости США и Китая к организации встречи лидеров

По данным агентства, Вашингтон и Пекин "приближаются к организации встречи" президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС в следующем месяце, хотя официальные лица в Пекине "не подтвердили эти планы"

НЬЮ-ЙОРК, 6 октября. /ТАСС/. США и Китай близки к организации встречи президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином в ноябре в Калифорнии. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его данным, Вашингтон и Пекин "приближаются к организации встречи" лидеров на саммите АТЭС в следующем месяце, хотя официальные лица в Пекине "не подтвердили эти планы". Как отмечают источники, передовые группы обеих стран изучили возможное место встречи в Сан-Франциско.

Ранее газета The Washington Post информировала, что Белый дом приступил к планированию возможной встречи президентов. В рамках подготовки к этой встрече с визитом в Вашингтон в ближайшие недели может прибыть министр иностранных дел КНР Ван И, отмечает издание.

Если личная встреча состоится, она станет первой для лидеров США и КНР с переговоров на полях саммита Группы двадцати (G20) в Индонезии в ноябре 2022 года. Ранее заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател не стал комментировать сообщения о возможном проведении встречи Байдена и Си Цзиньпина.

Американский лидер неоднократно заявлял о стремлении встретиться с Си Цзиньпином, в частности он рассчитывал провести переговоры с китайским коллегой на полях саммита G20 в Нью-Дели. Однако во главе китайской делегации на саммит прибыл премьер Госсовета КНР Ли Цян. Как сообщил тогда координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, решение Си Цзиньпина не посещать саммит вызвало разочарование Байдена.