Бжания сообщил, что РФ поможет Абхазии по линии энергоснабжения, безопасности и экономики

Президент республики отметил, что на его встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в том числе обсуждался вопрос газификации страны и последующего строительства станций на газе по выработке электроэнергии

СУХУМ, 6 октября. /ТАСС/. Россия продолжит оказывать помощь Абхазии в плане энергоснабжения, обеспечения безопасности и развития экономики. Об этом сообщил журналистам в пятницу президент Абхазии Аслан Бжания по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным, прошедшей 4 октября в Сочи.

"То, что мы обсуждали с Владимиром Владимировичем, принесет, если мы сумеем это реализовать, ощутимую пользу будущим поколениям, укрепит нашу государственность, сделает нашу страну привлекательной, комфортной для проживания, будет решено огромное количество социальных проблем", - сказал президент Абхазии.

Бжания сообщил, что обсуждал с Путиным совершенно разные темы, и российский президент обещал поддержку практически по всем вопросам, которые были подняты. "Вы знаете, что мы испытываем определенные сложности, связанные с энергообеспечением. В этом плане будет продолжена помощь", - сказал Бжания. Кроме того, по его словам, обсуждался вопрос газификации Абхазии и последующего строительства станций на газе по выработке электроэнергии. "Эта идея тоже была поддержана президентом, он даст соответствующие поручения", - добавил Бжания.

Ранее в интервью ТАСС Бжания сообщил, что Абхазия осенью и зимой будет испытывать дефицит электроэнергии, и власти страны будут просить российское руководство об обеспечении перетока.

Бжания сообщил, что президент России с пониманием отнесся к проблеме капремонта существующего моста через реку Гумиста и к необходимости строительства нового, а также необходимости капремонта и строительства военно-сухумской дороги в Кодорском ущелье.

"Мы обсудили ряд вопросов, связанных с обеспечением военной безопасности, и в этом плане есть все основания рассчитывать на поддержку РФ", - сказал Бжания. Особо подчеркивалась, по его словам, "близость позиций Абхазии и РФ по многим вопросам, говорили об интеграционных процессах, инициируемых российским государством, и участии в них Абхазии". "Мы говорили в возможном участии Абхазии в перспективе в Союзном государстве. Все это воспринято позитивно, над этим надо работать каждый день", - сказал Бжания. Президент Абхазии рассказал, что в ходе встречи с Путиным "говорили о необходимости и положительном эффекте от российских инвестиций", которые "обеспечат совершенно другой уровень жизни граждан Абхазии, совершенно другую экономику, которая обеспечит устойчивое развитие для будущих поколений".