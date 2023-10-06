Военные Швеции помогут полиции в борьбе с ОПГ

Такое решение приняли из-за участившихся случаев использования преступниками огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, повлекших за собой многочисленные жертвы среди мирных граждан

СТОКГОЛЬМ, 6 октября. /ТАСС/. Правительство Швеции поручило управлению полиции и министерству обороны усилить сотрудничество для борьбы с организованной преступностью в стране. Об этом сообщается в заявлении правительственной канцелярии.

Решение принято из-за участившихся случаев использования преступниками огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, повлекших за собой многочисленные жертвы не только среди криминалитета, но и среди мирных граждан. Как подчеркивается в сообщении, организованная преступность представляет собой системную опасность для государства, а насилие со стороны ОПГ достигло беспрецедентного уровня.

"Стрельба и взрывы являются грубейшим проявлением представляющей системную опасность преступности. Когда внутренняя безопасность в стране находится под такой угрозой, важно, чтобы вооруженные силы оказали поддержку полиции. В краткосрочной перспективе речь идет об усилении поддержки в рамках существующего регламента. В будущем же правительство намерено представить предложения об изменении законодательства, чтобы полиция могла получать поддержку в большем числе случаев, чем сегодня", - приводятся в заявлении канцелярии слова министра юстиции Гуннара Стрёммера.

"Если вооруженные силы могут облегчить полиции борьбу с представляющей системную опасность преступностью, такой как организованная, то к этому есть желание. Поэтому правительство приняло решение поручить расширить сотрудничество [с полицией], а также анализировать и сообщать о возможных препятствиях для эффективного сотрудничества против организованной преступности", - заявил по этому поводу министр обороны Пол Йонсон.

Вооруженные силы могут оказывать полиции помощь в соответствии с "Законом о защите от несчастных случаев". Это, например, содействие в поиске пропавших людей, технических расследованиях, обращении со взрывоопасными предметами. Военные также могли бы помочь с необходимым в определенных ситуациях вертолетным транспортом. Кроме того, речь может идти о применении силы в отношении отдельных лиц, но только в случаях противодействия террористической угрозе.

Ситуация с ОПГ

Уже несколько лет в Швеции постоянно происходят связанные с конфликтами между ОПГ перестрелки и взрывы, в последнее время они случаются почти ежедневно. Только в сентябре в Швеции в перестрелках погибли 11 человек, еще 1 женщина стала жертвой взрыва. Это рекорд с декабря 2019 года, когда были застрелены 12 человек.

В феврале в докладе Совета по профилактике преступлений сообщалось, что от огнестрельного оружия в Швеции погибли в шесть раз больше людей, чем во всех остальных скандинавских странах вместе взятых. За весь 2022 год были зарегистрированы 391 эпизод со стрельбой, 62 погибших и 107 раненых. На 16 сентября этого года таких эпизодов уже было 261, убиты 34 человека, ранен 71. В Швеции зарегистрирован самый высокий в ЕС уровень уличных убийств на душу населения.