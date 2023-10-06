Глава Минэкономики ФРГ выступил за "больший прагматизм" при трудоустройстве беженцев

Роберт Хабек отметил, что уровень занятости в Германии ниже среднего

БЕРЛИН, 6 октября. /ТАСС/. Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек ("зеленые") поддержал предложения об упрощении процедур трудоустройства беженцев и призвал к "большему прагматизму" в этом вопросе.

"Уровень занятости в Германии ниже среднего", - сказал Хабек журналу Der Spiegel. Это, по его словам, касается не только беженцев с Украины, но и из других стран. "Препятствия слишком высоки. Здесь нужно больше прагматизма", - отметил глава Минэкономики. "Беженцы, которые уже находятся здесь, должны быстрее интегрироваться в рынок труда. Выйти из социальной системы, заняться трудовой деятельностью, чтобы по возможности зарабатывать себе на жизнь самостоятельно", - констатировал министр.

Однако Хабек не призывает к полной отмене всех запретов на работу для беженцев, как это предлагала сопредседатель фракции "зеленых" в Бундестаге Катарина Дрёге.

В свою очередь представитель правительства ФРГ по вопросам миграции Рем Алабали-Радован (СДПГ) высказалась за то, чтобы "все просители убежища, у которых была установлена личность, могли работать как можно быстрее". Она отметила, что на сегодняшний день в Федеральном агентстве занятости зарегистрировано уже 770 тыс. вакансий. "К 2035 году будет наблюдаться нехватка пяти миллионов человек трудоспособного возраста", - предупредила Алабали-Радован. "Вот почему мы должны использовать весь свой потенциал - как профессионалов из-за рубежа, так и тех, кто уже находится здесь", - заключила она.

Ранее член экономического совета при правительстве ФРГ Моника Шнитцер высказала мнение, что Германии из-за демографических проблем требуется около 1,5 млн специалистов из-за рубежа в год для функционирования экономики на желаемом уровне. По данным немецкого Института экономических исследований, в 2022 году коммерческие организации не смогли найти квалифицированных специалистов на 630 тыс. вакансий. В 2021 году этот показатель составлял 280 тыс.