Суд в Британии закрыл дело против почетного короля Испании по иску экс-любовницы

Коринна цу Сайн-Витгенштейн требовала от Хуана Карлоса I компенсацию в размере €146 млн за предполагаемое преследование

МАДРИД, 6 октября. /ТАСС/. Британский суд решил закрыть дело в отношении почетного короля Испании Хуана Карлоса I по иску его бывшей любовницы Коринны цу Сайн-Витгенштейн (урожденная Ларсен). Об этом сообщила газета El Mundo.

По ее информации, юридическая инстанция Соединенного Королевства постановила, что "не обладает юрисдикцией для рассмотрения этого иска". Экс-подруга 85-летнего бывшего главы государства, отрекшегося от престола в 2014 году в пользу своего сына Филиппа VI, требовала от него компенсацию в размере €146 млн за предполагаемое преследование.

Экс-любовница почетного короля утверждала, что он преследовал ее лично или через окружение с 2012 по 2020 год. Тем не менее обвинения в период до 2014 года были исключены, поскольку апелляционный суд Англии и Уэльса ранее постановил, что Хуан Карлос I не может предстать перед судом за действия, совершенные в бытность королем до отречения от престола.

Как ранее сообщала газета Financial Times, спор сторон возник из-за €65 млн, которые Хуан Карлос I, по сообщениям СМИ, перевел женщине в 2012 году "из благодарности и любви". По словам истицы, он хотел, чтобы она сама и ее дети были обеспечены и не боялись судебных споров по поводу наследства монарха. Затем, как утверждала цу Сайн-Витгенштейн, Хуан Карлос I попросил вернуть эти деньги или "сделать их доступными для его пользования". По ее словам, после того как она отказалась сделать это, почетный король ложно обвинил ее в краже средств и оклеветал перед ее семьей и деловыми партнерами, что обернулось для нее потерей доходов.

Почетный монарх состоит в браке с Софией Греческой с 1962 года. Сейчас Хуан Карлос I проживает в ОАЭ. Он переехал туда в 2020 году на фоне нескольких скандалов, в которых оказался замешан. В начале марта 2022 года прокуратура Испании объявила о прекращении следственных действий.