Орбан: Бельгия юридически изнасиловала Польшу и Венгрию, навязав им миграционный пакт

По словам премьера Венгрии, компромисса по миграции не будет

БУДАПЕШТ, 6 октября. /ТАСС/. Венгрия будет придерживаться бескомпромиссной позиции в отношении нелегальной миграции и не поддержит навязываемый руководством ЕС план по расселению беженцев и мигрантов в странах сообщества. Об этом заявил премьер Венгрии Виктор Орбан, принимающий участие в неформальном саммите ЕС в городе Гранада.

"Брюссель юридически изнасиловал Польшу и Венгрию, навязав им миграционный пакт. Таким образом, компромисса по миграции не будет. Ни сегодня, ни в ближайшие годы. Мы будем защищать наши границы как от мигрантов, так и от брюссельских бюрократов!" - написал Орбан на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Венгрия и Польша выступают против предложенного лидерами ЕС нового миграционного пакта, который предусматривает расселение беженцев и мигрантов в европейских странах на основе установленных квот, а в случае отказа - выплату в общий фонд средств на их содержание. Будапешт не хочет, чтобы страна превратилась "во вторую Лампедузу" и "гетто для мигрантов". Венгерское правительство считает, что эти лица не должны пересекать границы ЕС до тех пор, пока их заявления на въезд не будут рассмотрены, а все связанные с этим проблемы следует решать "в местах их происхождения", хотя и при финансовой помощи Евросоюза.

На предыдущих совещаниях ЕС Венгрия и Польша выступили против миграционного пакта и заявили, что он может быть принят только на основе консенсуса. В то же время Брюссель намерен добиться его одобрения простым большинством голосов, и самые последние решения в Евросоюзе, касающиеся подготовки миграционного плана, принимались без участия Будапешта и Варшавы.