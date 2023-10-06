Мирзиёев заявил, что в отношениях Узбекистана и России нет нерешенных вопросов

По словам президента Узбекистана, его страна и РФ все договоренности решают

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Нерешенных вопросов между Москвой и Ташкентом нет. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

"В целом у нас нет ни одного нерешенного вопроса, мы все наши договоренности решаем", - сказал Мирзиёев, находящийся в Москве с официальным визитом.

Он добавил, что отношения двух стран находятся на очень высоком уровне, а поручения, которые дают президенты во исполнение достигнутых договоренностей, исполняются. "Наши отношения вышли на совершенно новый уровень. <...> Всеобъемлющее стратегическое партнерство продолжается во всех сферах, прогресс есть, реальный результат есть", - подчеркнул узбекский лидер.

По его словам, региональное сотрудничество также вышло на хороший уровень развития. "Региональный форум в Казани. <...> Впервые все 14 регионов на уровне хокимов - руководителей областей - присутствовали. <...> Очень серьезный результат. Я очень доволен", - сказал Мирзиёев, отметив, что взаимодействие между регионами имеет очень серьезную перспективу.

Третий форум межрегионального сотрудничества прошел в Казани 4 октября.