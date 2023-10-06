Белоруссия создаст у границ несколько крупных узлов сопротивления

Президент республики Александр Лукашенко отметил, что в узле сопротивления "все создавалось с учетом боевых действий на Украине и инструкторов ЧВК "Вагнер"

МИНСК, 6 октября. /ТАСС/. Белоруссия создаст по периметру границ несколько крупных узлов сопротивления. Об этом в ходе посещения такого узла в Кобринском укрепленном районе Брестской области сообщил президент республики Александр Лукашенко.

"Это только один пункт, а у нас их будет немало. И мы в мирное время, как сегодня, отработаем все мероприятия, чтобы заблаговременно, в случае получения сигнала о том, что соседи наши плохо себя ведут, займем эти позиции. Они должны быть как минимум труднопроходимыми для противника. Заблаговременно будем готовиться к защите своей родины на направлениях вероятных атак на наше государство. Таких вот центров, не таких, как здесь, а более масштабных, будет несколько по периметру нашей границы", - цитирует Лукашенко издание "СБ. Беларусь сегодня".

Белорусский президент отметил, что в узле сопротивления "все создавалось с учетом боевых действий на Украине и инструкторов ЧВК "Вагнер". "Ребята наши с удовольствием с ними тренировались. Опыт современной войны полностью нами усвоен", - сказал он.

В ходе осмотра узла сопротивления командующий войсками Западного оперативного командования Вооруженных сил Белоруссии Владимир Белый доложил президенту, что события на Украине продемонстрировали необходимость заблаговременной организации укрепленных районов и узлов сопротивления с целью прикрытие наиболее важных в оперативно-тактическом отношении районов и отражения наступления превосходящих сил противника.