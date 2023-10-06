Экс-посол Сербии в РФ заявил, что сербы видят и ценят поддержку России

Около 80% сербского населения выступает против санкций в отношении Москвы, отметил Славенко Терзич

БЕЛГРАД, 6 октября. /Корр. ТАСС Александр Дзюба/. Сербия ценит традиционную поддержку России, о чем свидетельствует позиция около 80% сербского населения, выступающего против санкций в отношении Москвы. Об этом в комментарии корреспонденту ТАСС заявил бывший посол Сербии в РФ (2013-2019), член Сербской академии наук и искусств, доктор исторических наук Славенко Терзич.

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" 5 октября подчеркнул, что сербы не являются народом, который западные страны могли бы "додавить" и подчинить. Он уточнил, что для такого сценария "сербы - не тот народ, история не та, культура не та".

"Вы знаете, что я почти семь лет был послом Сербии в Российской Федерации. Из своего опыта хочу сказать, что президент Путин - очень подготовленный, серьезный государственник. Он очень хорошо знает не только историю своего народа, но и историю Европы и мира. Он также хорошо знает историю Балкан, - указал Терзич. - Хочу сказать, что поддержка России сегодня является продолжением традиционной, более чем вековой поддержки Россией Сербии и сербского народа. Вы знаете, сербский народ это хорошо знает, и последние исследования показывают, что около 80% сербов [выступают] против каких-либо санкций в отношении России".

"Я верю, что Россия и в будущем останется надежным союзником Сербии и сербского народа на Балканах", - заключил Терзич.

Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, состоявшейся в сентябре, подчеркнули нацеленность двух стран на углубление стратегического партнерства. Кроме того, в МИД РФ отметили, что стороны подтвердили близость подходов России и Сербии к косовскому урегулированию с опорой на международное право и основополагающую резолюцию Совета Безопасности ООН 1244.